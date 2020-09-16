Источник: «Реал» отдал Бэйла в аренду «Тоттенхэму»

Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл возвращается в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Daily Mail.
Лондонский клуб арендовал валлийца сроком на один сезон. Часть зарплаты Бэйла в «Тоттенхэме», которая составит £ 13 млн (€ 14,2 млн), покроет мадридский клуб.
Джонатан Барнетт, агент Бэйла, подтвердил факт переговоров между мадридским клубом и «Тоттенхэмом» о трансфере валлийского футболиста.
Бэйл перешёл в мадридский «Реал» летом 2013 года из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 101 млн. В прошлом сезоне валлийский форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании (12 — в основном составе), в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Напомним, болельщики признали Бэйла худшим игроком в составе «Реала» в сезоне-2019/2020. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.
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