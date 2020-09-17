Куман: если Суарес останется в «Барселоне», то будет таким же игроком, как и все остальные

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман допустил вероятность, что уругвайский нападающий Луис Суарес останется в команде.

«Я утром разговаривал с Луисом. Мы подождём и посмотрим, сможет он уйти или нет. Но мы уважаем контракты игроков. Если Суарес останется в „Барселоне“, то будет таким же игроком, как и все остальные», — приводит слова Кумана Marca.

Сообщалось, что Куман не рассчитывает на 33-летнего футболиста. Футболист готов уйти, но отказывается расторгать контракт без компенсации со стороны «Барселоны».

Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока действует до лета 2021 года.