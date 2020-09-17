Полузащитник «Лацио» Бадель, которым интересовался «Локомотив», перешёл в «Дженоа»

Хорватский полузащитник итальянского «Лацио» Милан Бадель перешёл в другой клуб Серии А «Дженоа», сообщается на официальном сайте клуба из Генуи. Его соглашение с «Дженоа» рассчитано на три года.

В чемпионате Италии сезона-2019/2020 Бадель провёл за «Лацио» 24 матча и забил в них один мяч. Ранее игроком интересовался московский «Локомотив».

Бадель — воспитанник загребского «Динамо», за которое он выступал с 2007 по 2012 год, после чего перешёл в немецкий «Гамбург». В 2014 году стал игроком «Фиорентины», в 2018-м пополнил состав римского «Лацио», вместе с которым стал обладателем Кубка Италии в сезоне-2018/2019. В составе сборной Хорватии Бадель стал финалистом чемпионата мира 2018 года, проходившего в России.