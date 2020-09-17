Полузащитник «Лацио» Бадель, которым интересовался «Локомотив», перешёл в «Дженоа»
Хорватский полузащитник итальянского «Лацио» Милан Бадель перешёл в другой клуб Серии А «Дженоа», сообщается на официальном сайте клуба из Генуи. Его соглашение с «Дженоа» рассчитано на три года.
В чемпионате Италии сезона-2019/2020 Бадель провёл за «Лацио» 24 матча и забил в них один мяч. Ранее игроком интересовался московский «Локомотив».
Бадель — воспитанник загребского «Динамо», за которое он выступал с 2007 по 2012 год, после чего перешёл в немецкий «Гамбург». В 2014 году стал игроком «Фиорентины», в 2018-м пополнил состав римского «Лацио», вместе с которым стал обладателем Кубка Италии в сезоне-2018/2019. В составе сборной Хорватии Бадель стал финалистом чемпионата мира 2018 года, проходившего в России.
«Лестер» договорился о переходе хавбека «Ромы» Ундера за € 28 млн
- 17 сентября 2020
-
02:39
-
01:50
-
01:16
-
00:52
-
00:45
-
00:31
-
00:24
-
00:09
- 16 сентября 2020
-
23:56
-
23:54
-
23:45
-
23:35
-
23:25
-
23:04
-
23:03
-
22:46
-
22:44
-
22:31
-
22:18
-
22:16
-
22:07
-
21:56
-
21:52
-
21:49
-
21:42
-
21:35
-
21:32
-
21:22
-
21:18
-
21:14
-
21:09
-
20:52
-
20:48
-
20:39
-
20:38
Партнерский контент