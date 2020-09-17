Источник: «Реал» и «Тоттенхэм» могут оформить трансфер Бэйла до 18 сентября

Мадридский «Реал» и «Тоттенхэм» договорились о переходе в английский клуб валлийского полузащитника Гарета Бэйла и хотят завершить сделку до 18 сентября, сообщает в своём «твиттере» журналист Мельчор Руис.

На данный момент клубы достигли принципиального согласия о заключении сделки. Гарет Бэйл перешёл в мадридский «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за €100 млн, на тот момент этот трансфер был самым дорогим в истории футбола. В составе мадридского клуба валлиец дважды стал чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов, в финалах 2014 и 2018 годов он забивал решающие мячи.

В чемпионате Испании сезона-2019/2020 Бэйл провёл за «Реал» 16 матчей, забил в них 2 мяча, получил 2 жёлтые карточки и одну красную.