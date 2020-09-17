Дзюба — второй по очкам в системе «гол+пас» в истории РПЛ
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба в матче 7-го тура чемпионата России забил мяч в ворота тульского «Арсенала». Таким образом, он набрал 199 очков по системе гол+пас: на его счету 120 забитых мячей и 79 голевых передач за 341 проведённый матч.
Дзюба вышел на второе место в истории Российской Премьер-лиги по числу набранных очков, опередив экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова, на счету которого 198 (139+59) очков в 340 матчах. На первой строчке — легенда московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов, набравший 275 (120+155) очков за 452 проведённых матча.
В чемпионате России сезона-2019/2020 Дзюба провёл за «Зенит» 28 матчей и забил в них 17 мячей. В текущем розыгрыше РПЛ на его счету 2 мяча в 6 матчах.
Артём Дзюба — лучший игрок РПЛ в PES 2021
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