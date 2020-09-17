В клубном магазине «Марселя» о футболку Неймара вытирают ноги. Видео

В клубном магазине «Марселя» о футболку нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара вытирают ноги.

Футболка бразильца находится на входе в магазине и используется в качестве тряпки для ног.

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Напомним, в концовке встречи между «Марселем» и «ПСЖ» (1:0) команды устроили потасовку, в ходе которой Неймар получил красную карточку за то, что ударил испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса сзади по голове. Также удалены были ещё несколько футболистов. После матча Неймар обвинил Гонсалеса в расизме. В ходе конфликта Альваро якобы сказал: «Закрой рот, грязная обезьяна». Неизвестно, Неймару ли была адресована эта фраза, но именно из-за этого началась потасовка. Сам Гонсалес отрицает, что оскорбил Неймара.