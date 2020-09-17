В Германии матч завершился со счётом 37:0. Один из клубов соблюдал правила дистанцирования

Немецкий футбольный клуб «Рипдорф / Мольцен II» пропустил 37 голов в матче с «Холденштедтом» из-за соблюдения правил социального дистанцирования, сообщает Goal.
По данным источника, накануне матча стало известно, что игроки «Холденштедта» контактировали с заражённым коронавирусом.
В связи с этим «Рипдорф» просил перенести матч на другую дату, но их просьбу отклонили. «Рипдорф» в случае отказа выйти на матч мог столкнуться с серьёзными штрафными санкциями, поэтому клуб принял решение выйти на поле, но соблюдал протокол социального дистанцирования. В связи с этим игроки «Холденштедта» 37 раз беспрепятственно поразили ворота соперника. Игроки «Рипдорфа» наблюдали за их действиями с безопасного расстояния. Матч завершился со счётом 37:0 в пользу «Холденштедта».
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