Франк де Бур является претендентом на пост главного тренера сборной Нидерландов

Королевский футбольный союз Нидерландов начал переговоры с бывшим главным тренером «Интера» и «Аякса», сообщает De Telegraaf.
По данным источника, в руководстве хотят представить нового главного тренера к матчам Лиги наций с Мексикой, Боснией и Герцеговиной и Италией, которые запланированы в октябре. В связи с этим переговоры с де Буром были ускорены.
Напомним, пост главного тренера сборной Нидерландов стал вакантным после того, как команду покинул Рональд Куман, возглавивший «Барселону».
Последним клубом де Бура был «Атланта Юнайтед», который он оставил в июле этого года. Ранее специалист работал в таких клубах, как амстердамский «Аякс», миланский «Интер» и «Кристал Пэлас», а также был ассистентом главного тренера в национальной команде Нидерландов. Под руководством де Бура «Аякс» становился чемпионом Нидерландов (сезоны 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014) и обладателем Суперкубка страны (2013).
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