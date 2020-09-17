Бертран Траоре близок к переходу в «Астон Виллу»

Нападающий «Лиона» Бертран Траоре в ближайшее время может пополнить состав «Астон Виллы». Команда готова отдать за форварда из Буркина-Фасо € 18,7 млн. Пока игрок испытывает трудности с получением разрешения на работу, сообщает Sky Sports.
По информации источника, нападающий уже согласовал с «Астон Виллой» четырёхлетний контракт и 15 сентября прошёл медицинское обследование в Копенгагене. Вчера форвард должен был прибыть в Бирмингем и подписать контракт, но процедура получения разрешения на работу затягивается.
25-летний игрок имеет действующий контракт с «Лионом» до 2022 года. В сезоне-2019/2020 Траоре провёл 35 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Бертрана в € 9,5 млн.
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