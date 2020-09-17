Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бертран Траоре близок к переходу в «Астон Виллу»

Бертран Траоре близок к переходу в «Астон Виллу»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Лиона» Бертран Траоре в ближайшее время может пополнить состав «Астон Виллы». Команда готова отдать за форварда из Буркина-Фасо € 18,7 млн. Пока игрок испытывает трудности с получением разрешения на работу, сообщает Sky Sports.

По информации источника, нападающий уже согласовал с «Астон Виллой» четырёхлетний контракт и 15 сентября прошёл медицинское обследование в Копенгагене. Вчера форвард должен был прибыть в Бирмингем и подписать контракт, но процедура получения разрешения на работу затягивается.

25-летний игрок имеет действующий контракт с «Лионом» до 2022 года. В сезоне-2019/2020 Траоре провёл 35 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Бертрана в € 9,5 млн.

«Арсенал» продал вратаря Мартинеса в «Астон Виллу»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020