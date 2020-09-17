Ультрас киевского «Динамо»: не примем Луческу ни при каких условиях

Объединение фанатов киевского «Динамо» в своём телеграм-канале «WBC | Ультрас Динамо» вновь выступило против главного тренера команды Мирчи Луческу.
«Кто ещё этого не понял или считает, что победы изменят наше отношение к позорному назначению нового тренера. Мы будем напоминать всегда: честь и достоинство дороже любых результатов. Мы не примем Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах. Мы желаем ему только одного – чтобы он ушёл из «Динамо»!» — говорится в обращении.
Ранее сообщалось, что Луческу принял решение жить на клубной базе, поскольку опасается за свою жизнь.
Луческу возглавил «Динамо» 23 июля. Ультрас киевского клуба впоследствии выступили с заявлением, в котором назвали его назначение «плевком в глаза всем болельщикам команды». Румынский специалист много лет тренировал «Шахтёр», который является принципиальным соперником «Динамо». Донецкую команду Луческу возглавлял на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год.
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