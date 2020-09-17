Серж Бранко рассказал, зачем сел на мяч в матче с ЦСКА

Бывший защитник «Шинника» и «Крыльев Советов» Серж Бранко рассказал о скандальном эпизоде, который случился в матче с ЦСКА (1:1) в 2006 году.
«Я помню смешной момент. Я тогда был зол на ЦСКА. После сезона в «Шиннике» мне обещали, что я подпишу контракт с клубом. Я вернулся в Германию, а позже агент мне сказал: «ЦСКА передумал, ты должен ехать в Самару». С тех пор я решил, всякий раз, когда играю против ЦСКА, побеждать, чтобы в клубе задавались вопросом: «Почему мы не взяли его?» В тот день я был очень хорош на поле — обводил Жо, Карвальо и Вагнера Лава, который был лучшим в России на тот момент. Мы вели 1:0, я сел на мяч, а после сказал Карвальо: «Подойди и возьми мяч, я покажу тебе! Ты играешь за ЦСКА, но сегодня проиграешь!» Он подошёл и втащил мне, а после рефери удалил меня. До сих пор не понимаю почему. Но было весело. Самарские фанаты кричали мне: «Бранко. Что же ты сделал с ЦСКА?! Ты лучший». Меня любили российские болельщики.
Игроки ЦСКА спрашивали у меня: «Зачем ты сел на мяч?» Я отвечал, что хотел показать свою мотивацию моему новому агенту Герману Ткаченко. У него были хорошие связи с ЦСКА, и он мог устроить меня в клуб. Бразильцы из ЦСКА признавались, что никогда не видели ничего подобного. А Карвальо сказал: «Ты очень хороший игрок. Зачем устроил этот цирк?» Я ответил: «Хотел, чтобы ЦСКА пожалел, что не взял меня». Я мечтал играть за ЦСКА. Мы дважды встречались с ЦСКА в Москве, но клуб так и не подписал меня. Позже я понял, что проблема была не в клубе. Просто такое решение принял мой агент. Хочу сказать спасибо Алексею Тильману за то, что кинул меня», — цитирует Бранко Sport 24.
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