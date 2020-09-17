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«Ливерпуль» согласовал с «Баварией» трансфер Тьяго Алькантары

«Ливерпуль» согласовал с «Баварией» трансфер Тьяго Алькантары
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара с большой вероятностью продолжит карьеру в «Ливерпуле».

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн в «Твиттере», мерсисайдцы согласовали с мюнхенцами трансфер 29-летнего испанского футболиста. Сумма сделки составит около € 30 млн. Отмечается, что стороны значительно продвинулись в переговорах в начале этой недели после того, как представители «Баварии» дали понять, что хотят осуществить переход до старта нового розыгрыша Бундеслиги.

Напомним, что в конце прошлого сезона Алькантара выразил желание покинуть «Баварию». Об этом он уведомил руководство клуба.

Тьяго является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча.

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