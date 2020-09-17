Россия поднялась на шесть мест в рейтинге ФИФА. Это лучший показатель среди всех сборных

После матчей Лиги наций с Сербией (3:1) и Венгрией (3:2) сборная России переместилась с 38-го на 32-е место в рейтинге ФИФА. Она продемонстрировала лучший прогресс среди всех национальных команд мира, сообщается на официальном сайте организации.



Лидирующий квартет сборных остался без изменений – на первой строчке Бельгия, а в числе ближайших преследователей Франция, Бразилия и Англия. На пятое место переместилась Португалия, которая победила Хорватию (4:1) и Швецию (2:0).

Мировой рейтинг национальных команд изменился впервые с апреля 2020 года. Это связано с тем, что из-за пандемии COVID-19 матчи сборных временно не проводились, а чемпионат Европы был перенесён на 2021 год. Следующее обновление рейтинга запланировано на 22 октября.