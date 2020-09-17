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«Локомотив» Тб — «Динамо»: онлайн-трансляция матча отбора Лиги Европы начнётся в 20:00

«Локомотив» Тб — «Динамо»: онлайн-трансляция матча отбора Лиги Европы начнётся в 20:00
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 17 сентября, состоится матч «Локомотив» (Тбилиси) – «Динамо» (Москва). Встреча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдёт на запасном поле стадиона «Михаил Месхи» в Тбилиси, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Каримом Абедом. Помогать ему будут ассистенты Мехди Рахмуни и Орельен Бертомье. Резервный рефери – Флоран Батта.

Напомним, «Динамо» в прошлом сезоне заняло шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лигу Европы подопечным Кирилла Новикова позволила попасть победа «Зенита» в Кубке России. Сине-бело-голубые также стали чемпионами страны, в связи с чем шестая строчка в РПЛ стала еврокубковой.

Календарь Лиги Европы сезона-2020/2021.

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