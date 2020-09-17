Олич: даже когда мы выигрывали Кубок УЕФА, Путин не болел за ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич рассказал о встречах с президентом России Владимиром Путиным после победы в Кубке УЕФА и финала чемпионата мира.



«Колинда Грабар-Китарович зашла в нашу раздевалку вместе с вашим президентом Путиным. Они поздравляли команду с успехом. Но мы, конечно, были очень расстроены.



Я как игрок выступал на трёх чемпионат мира и потом работал как тренер в 2018-м. Могу твёрдо сказать: это был один из лучших чемпионатов мира. Я сказал Путину, что всё было на высшем уровне.



Даже когда мы выигрывали Кубок УЕФА, он не болел за ЦСКА. Путин болел за «Зенит». И это нормально. Он же из Питера. Но Владимир Владимирович очень радовался нашему успеху. Но круче всего радовался нашей победе в Кубке УЕФА министр Иванов», — цитирует Олича Metaratings.



Нападающий выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. Олич провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 мяч.

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