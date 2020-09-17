В Нидерландах секс-шоп хотел спонсировать клуб, но сделку заблокировал футбольный союз

Клуб Эредивизии «Эммен» не сумел заключить новое спонсорское соглашение, сообщает Goal.com.



Спонсором команды должна была стать сеть магазинов с секс-игрушками EasyToys. Стороны согласовали контракт, по условиям которого клуб получал бы € 500 тыс. за сезон.



Сделке так и не суждено было состояться, поскольку в дело вмешался Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB). Организация заблокировала заключение контракта, сославшись на статью 3 регламента о спонсорстве, которая звучит так: «Спонсорское соглашение не должно противоречить никакому закону, общественному порядку или морали, Кодексу рекламы Нидерландов, а также порядочности, уставам и правилам KNVB или решениям футбольного руководства».



Представители EasyToys выразили разочарование решением союза. В компании не понимают, почему им не позволили стать спонсором «Эммена».