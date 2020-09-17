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Депутат Лебедев: безопасность на матче «Динамо» в Тбилиси — в интересах грузинской стороны

Депутат Лебедев: безопасность на матче «Динамо» в Тбилиси — в интересах грузинской стороны
Футбол / Лига Европы 0

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев выразил уверенность, что матч тбилисского «Локомотива» с московским «Динамо» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы пройдёт без инцидентов.

«Думаю, сегодня всё пройдёт нормально, безопасность на матче будет обеспечена. В первую очередь это в интересах грузинской стороны. Несмотря на более-менее жёсткую риторику со стороны руководства Грузии, они настроены на восстановление отношений с Россией. Они попробуют максимально обеспечить безопасность нашего футбольного клуба, для того чтобы в том числе избежать возможных санкций со стороны УЕФА. Народ Грузии тоже не хочет обострения. Давно уже пора всё забыть, протянуть друг другу руку дружбы. Надо двигаться дальше, всё-таки мы соседние государства и должны жить в мире», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч «Локомотив» – «Динамо» состоится сегодня, 17 сентября, в Тбилиси. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

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