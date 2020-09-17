Жамалетдинов: может быть, мне не удалось вернуться в ЦСКА из-за нашумевшего интервью

Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов рассказал, почему не смог закрепиться в основе ЦСКА и вернуться в состав после аренды в «Лех».



«Считаю, что из молодёжки я заслуженно попал в основу, получил свой шанс. Возможно, потом действительно мне не хватило опыта, чтобы остаться в ЦСКА. Не смог воспользоваться доверием. Тренеры говорили, что обо мне сложилось хорошее впечатление, но, видимо, в итоге посчитали, что на тот момент я был ещё не готов стабильно работать в ЦСКА. Быть одним из ключевых игроков. В этом могу винить только себя.

Лично с руководством клуба не общался. Переговоры вёл мой агент. Решили, что на данном этапе лучше подыскать другой вариант, в том числе рассматривали аренду. Плюс на тот момент уже был куплен ещё один форвард, Гайч, не факт, что у меня было бы достаточно игрового времени. В результате взвесили все за и против и решили, что на данный момент лучше будет в «армейский» клуб не возвращаться.

Повлияло ли моё нашумевшее интервью на отъезд из ЦСКА? Не могу утверждать однозначно. Могу лишь догадываться. Но учитывая, как всё, к сожалению, произошло, возможно, осадок у руководства клуба от этого остался, и некоторые люди ещё держат в голове этот неприятный момент. Может быть, действительно из-за этой ситуации мне не удалось вернуться в ЦСКА. Но произошло то, что произошло, уже ничего не исправишь. Стараюсь забыть эту историю», — цитирует Жамалетдинова Sportbox.ru.



Тимур является воспитанником ЦСКА, он провёл за «армейцев» 41 матч, забил пять голов и отдал результативную передачу. В 2020 году форвард перебрался в «Уфу» за € 270 тыс. Нападающий в сезоне-2020/2021 сыграл семь матчей и забил один мяч.

Польский «Лех» арендовал у ЦСКА Жамалетдинова в 2019 году. Нападающий дал интервью польскому изданию Przeglad Sportowy. Среди опубликованного содержались в том числе критические заявления в адрес бывших одноклубников.