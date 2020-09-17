В «Баварии» подтвердили переход Тьяго Алькантары в «Ливерпуль»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил информацию, что клуб договорился с «Ливерпулем» о переходе полузащитника Тьяго Алькантары. Об этом сообщает журналист Хайко Ниддерер в своём «твиттере».



Ранее сообщалось, что изначальная сумма трансфера составит £ 20 млн (почти € 22 млн), которые будут выплачены в течение контракта 29-летнего испанца, а ещё £ 5 млн (€ 5,5 млн) распределены на бонусы.



Напомним, что в конце прошлого сезона Алькантара выразил желание покинуть «Баварию». Об этом он уведомил руководство клуба.



Тьяго является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча.

Стали известны подробности трансфера Тьяго Алькантары в «Ливерпуль»