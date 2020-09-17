Рунар Рунарссон близок к переходу в «Арсенал»

Вратарь «Дижона» Рунар Алекс Рунарссон в ближайшее время может пополнить ряды лондонского «Арсенала». Исландский голкипер пройдёт медицинское обследование во Франции, а затем подпишет пятилетний контракт с «канонирами», сообщает спортивный журналист Робин Байрнер в своём «твиттере».



25-летний вратарь является вторым номером «Дижона» в текущем сезоне. Он пополнил ряды французского клуба в 2018 году, когда перешёл из «Норшеланна» за € 1,6 млн. В составе «Дижона» голкипер провёл 45 матчей, пропустил 78 мячей и семь раз оставил ворота в неприкосновенности.



Действующий контракт Рунарссона с «Дижоном» рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вратаря в € 1,2 млн.

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