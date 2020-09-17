Президенту «Барселоны» будет вынесен вотум недоверия

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу может быть подвергнут процедуре импичмента. Для референдума необходимо было собрать 16 521 подпись, в итоге организаторы собрали около 18 тыс., сообщает Marca.



Следующим шагом будет полная проверка оставленных подписей на подлинность. Если нужное количество будет подтверждено, стартует референдум. Для вотума недоверия необходимо, чтобы две трети участников процедуры выразили недоверие действующему руководству. Обязательным условием считается, что 10% проголосовавших должны состоять в клубе. Если нужное число участников выразят недоверие, совет директоров «Барселоны» в полном составе будет освобождён от должности.



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