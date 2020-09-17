Салихамиджич: у «Баварии» есть спортивные и финансовые ориентиры – Левандовски и Нойер

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал возможное продление контракта с защитником Давидом Алабой и действия агента игрока Пини Захави, а также рассказал о приоритетах клуба.
«Захави мыслит другими категориями. Он может это делать, но мы не будем следовать за ним. Мы не будем делать сумасшедших вещей, которые он мог видеть в других клубах.
У «Баварии» есть спортивные и финансовые ориентиры — Роберт Левандовски и Мануэль Нойер. Не думаю, что сам Давид считает, что он лучше этих партнёров по команде.
Давид отличный игрок и отличный парень. Его ценят все в клубе: команда, тренер, президент, гендиректор, я, сам Оливер Кан и, конечно, Ули Хёнесс. Вообще все», – цитирует Салихамиджича Sport Bild.
Сообщалось, что Алаба и его агент Пини Захави требуют у «Баварии» контракт, рассчитанный на пять лет, с зарплатой в размере € 25 млн за сезон. В «Баварии» сообщили, что сделали футболисту справедливое и конкурентоспособное предложение.
- 17 сентября 2020
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