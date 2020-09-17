Китайский клуб перебил предложение «Локомотива» по Тикиньо

Московский «Локомотив» рискует проиграть борьбу за нападающего «Порту» Тикиньо, сообщает A Bola.



По информации издания, предложение «железнодорожников» по 29-летнему футболисту перебил китайский клуб, название которого не уточняется. «Локомотив» предлагал за форварда € 9 млн, а его конкурент выразил готовность заплатить € 10 млн.



Бразилец перешёл в «Порту» в 2017 году. Сумма трансфера из «Витории» составила € 5,6 млн. В сезоне-2019/2020 нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 19 мячей и отдал 3 результативные передачи.



Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2020/2021. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 9 млн.

«Локомотив» близок к покупке Тикиньо за € 12 млн