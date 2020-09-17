Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА пополнил физиотерапевт из испанского баскетбольного клуба

ЦСКА пополнил физиотерапевт из испанского баскетбольного клуба
Футбол / РПЛ 0

Московский ЦСКА подписал соглашение с новым физиотерапевтом Омидом Этемадом. Ранее специалист работал в баскетбольной команде «Паленсия», которая представляет второй дивизион в чемпионате Испании. Этемад будет работать в ЦСКА до конца сезона-2020/2021, а в случае успеха сотрудничества в контакте прописана возможность продления.

«ЦСКА — это шанс моей жизни! Не так давно они связались со мной. Этот клуб, который на протяжении долгого времени играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Несмотря на разные виды спорта, травмы игроков не сильно отличаются. Конечно, есть различные требования к лечению, но я согласился на эту работу, которая станет интересным приключением», — цитирует Этемада пресс-служба испанского клуба.

Жамалетдинов: может быть, мне не удалось вернуться в ЦСКА из-за нашумевшего интервью
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020