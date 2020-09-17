ЦСКА пополнил физиотерапевт из испанского баскетбольного клуба

Московский ЦСКА подписал соглашение с новым физиотерапевтом Омидом Этемадом. Ранее специалист работал в баскетбольной команде «Паленсия», которая представляет второй дивизион в чемпионате Испании. Этемад будет работать в ЦСКА до конца сезона-2020/2021, а в случае успеха сотрудничества в контакте прописана возможность продления.



«ЦСКА — это шанс моей жизни! Не так давно они связались со мной. Этот клуб, который на протяжении долгого времени играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы.



Несмотря на разные виды спорта, травмы игроков не сильно отличаются. Конечно, есть различные требования к лечению, но я согласился на эту работу, которая станет интересным приключением», — цитирует Этемада пресс-служба испанского клуба.

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