Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«МЮ» готов продать Смоллинга «Интеру» за € 20 млн. Миланцы могут включить в сделку игроков

«МЮ» готов продать Смоллинга «Интеру» за € 20 млн. Миланцы могут включить в сделку игроков
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за «Рому», может вернуться в Италию.

Как сообщает Calciomercato.it, 30-летним футболистом продолжает интересоваться «Интер». «Красные дьяволы» оценивают Криса в € 20 млн. Миланский клуб не горит желанием расставаться с такой суммой и рассчитывает воспользоваться хорошими отношениями с манкунианцами, чтобы снизить их требования. Нерадзурри готовы включить в сделку одного из своих игроков, среди которых полузащитники Жоау Мариу и Иван Перишич, а также хавбек Марсело Брозович.

В сезоне-2019/2020 Смоллинг принял участие в 30 матчах итальянской Серии А в составе «Ромы», забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

«Манчестер Юнайтед» может купить Перишича вместо Санчо
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020