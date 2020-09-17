«МЮ» готов продать Смоллинга «Интеру» за € 20 млн. Миланцы могут включить в сделку игроков
Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за «Рому», может вернуться в Италию.
Как сообщает Calciomercato.it, 30-летним футболистом продолжает интересоваться «Интер». «Красные дьяволы» оценивают Криса в € 20 млн. Миланский клуб не горит желанием расставаться с такой суммой и рассчитывает воспользоваться хорошими отношениями с манкунианцами, чтобы снизить их требования. Нерадзурри готовы включить в сделку одного из своих игроков, среди которых полузащитники Жоау Мариу и Иван Перишич, а также хавбек Марсело Брозович.
В сезоне-2019/2020 Смоллинг принял участие в 30 матчах итальянской Серии А в составе «Ромы», забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
«Манчестер Юнайтед» может купить Перишича вместо Санчо
- 17 сентября 2020
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