«Знамя» с Павлюченко разгромно проиграло «Ахмату» в Кубке России

В матче 1-го тура группового этапа Кубка России «Знамя» принимало «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Знамя» в Ногинске и завершилась со счётом 0:3.



Первые два гола были забиты в первом тайме, а их автором стал полузащитник грозненцев Антон Швец. Он поразил ворота соперника на 16-й и 39-й минутах матча. Под занавес встречи, на 89-й минуте, гости довели счёт до разгромного усилиями хавбека Олега Иванова.



В составе хозяев на поле вышли сразу несколько бывших футболистов сборной России, среди которых нападающий Роман Павлюченко и защитники Роман Шишкин и Ренат Янбаев.



«Ахмат», набрав 3 очка, возглавил 6-ю группу. Соперником грозненцев также станет «Шинник». С ярославской командой представитель Российской Премьер-Лиги встретится 21 октября.