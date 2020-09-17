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«Знамя» с Павлюченко разгромно проиграло «Ахмату» в Кубке России

«Знамя» с Павлюченко разгромно проиграло «Ахмату» в Кубке России
Футбол / Кубок России 0

В матче 1-го тура группового этапа Кубка России «Знамя» принимало «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Знамя» в Ногинске и завершилась со счётом 0:3.

Первые два гола были забиты в первом тайме, а их автором стал полузащитник грозненцев Антон Швец. Он поразил ворота соперника на 16-й и 39-й минутах матча. Под занавес встречи, на 89-й минуте, гости довели счёт до разгромного усилиями хавбека Олега Иванова.

В составе хозяев на поле вышли сразу несколько бывших футболистов сборной России, среди которых нападающий Роман Павлюченко и защитники Роман Шишкин и Ренат Янбаев.

«Ахмат», набрав 3 очка, возглавил 6-ю группу. Соперником грозненцев также станет «Шинник». С ярославской командой представитель Российской Премьер-Лиги встретится 21 октября.

Кубок России. Группа 6. 1-й тур
17 сентября 2020, четверг. 15:00 МСК
Знамя
Ногинск
Окончен
0 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Швец – 16'   0:2 Швец – 39'   0:3 О. Иванов – 89'
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