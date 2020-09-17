«Зенит» может приобрести турецкого форварда Тосуна

Петербургский «Зенит» проявляет интерес к турецкому нападающему ливерпульского «Эвертона» Дженку Тосуну, утверждает Ajansspor.

По данным источника, российский клуб уже начал с «Эвертоном» переговоры, которые проходят в положительном ключе. Тосун уже интересуется условиями жизни в России.

Тосун перешёл в «Эвертон» в январе 2018 года из «Бешикташа». Сумма трансфера составила € 22,5 млн. В прошлом сезоне 29-летний форвард провёл за «Эвертон» пять матчей в английской Премьер-лиге (2 — в основном составе) и стал автором одного забитого мяча. В январе 2020 года турок перешёл в «Кристал Пэлас» на правах аренды. В составе «орлов» он сыграл пять матчей в АПЛ (два — в основе) и забил 1 гол. Контракт игрока с «Эвертоном» действует до лета 2022 года.