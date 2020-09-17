РПЛ: решение о проведении матча «Ростов» — «Ротор» вынесет Роспотребнадзор

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала заявление по проведению матча 8-го тура «Ростов» — «Ротор».
«Безопасность всех участников матчей РПЛ – приоритет для лиги. Все решения о проведении игр принимаются в соответствии с Санитарным регламентом, в котором прописан алгоритм действий в подобных ситуациях и который был одобрен всеми клубами Российской Премьер-Лиги.
В частности, в соответствии с пунктом 1.2.3 Санитарного регламента, если среди представителей клуба есть заболевшие коронавирусом, именно региональный Роспотребнадзор выносит окончательное решение об определении контактной группы и допуску лиц к участию в тренировках и матчах.
Матч 7-го тура РПЛ «Ротор» – «Краснодар» не состоялся из-за положительных тестов на коронавирус у большой группы представителей «Ротора» и отсутствия предписания управления Роспотребнадзора по Волгоградской области за два часа до начала матча.
По состоянию на 17 сентября «Ротор» предоставил оперативному штабу РПЛ предписание регионального Роспотребнадзора об изоляции инфицированных лиц и контактной группы. Остальные представители клуба проходят регулярное тестирование.
Окончательное решение о проведении матча 8-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Ротором» будет принято на основании соответствующего решения управления Роспотребнадзора по Волгоградской области», — сообщает пресс-служба лиги.
Матч «Ростов» — «Ротор» запланирован на 19 сентября.
КДК РФС засчитал волгоградскому «Ротору» техническое поражение со счётом 0:3 в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Команда была наказана за неявку на игру и получила штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушение медицинского регламента.
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