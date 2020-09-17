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Гол Козлова не спас «Вентспилс» от разгрома в матче с «Русенборгом»

Гол Козлова не спас «Вентспилс» от разгрома в матче с «Русенборгом»
Футбол / Лига Европы 0

Во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы норвежский «Русенборг» одержал крупную победу над латвийским «Вентспилсом». Встреча проходила в Вентспилсе на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Российский форвард «Вентспилса» Евгений Козлов открыл счёт уже на 5-й минуте. Однако футболисты «Русенборга» не только отыгрались, но и забили в ворота латвийской команды пять голов. Дино Исламович оформил дубль, по голу забили Андерс Конрадссен, Карло Хольс и Кристоффер Закариассен. На 63-й минуте матча был удалён защитник «Вентспилса» Дмитрий Литвинский. В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы «Русенборг» сыграет с турецким «Аланьяспором».

В другом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы казахстанский «Кайсар» уступил кипрскому АПОЭЛу со счётом 1:4.

Расписание всех матчей Лиги Европы сезона-2020/2021.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд
17 сентября 2020, четверг. 15:15 МСК
Вентспилс
Вентспилс, Латвия
Окончен
1 : 5
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
1:0 Козлов – 5'   1:1 Исламович – 14' (пен)   1:2 Конрадссен – 37'   1:3 Исламович – 45+2'   1:4 Хольс – 64'   1:5 Закариассен – 71'
Удаления: Литвинский – 63' / нет
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