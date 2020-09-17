Гол Козлова не спас «Вентспилс» от разгрома в матче с «Русенборгом»

Во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы норвежский «Русенборг» одержал крупную победу над латвийским «Вентспилсом». Встреча проходила в Вентспилсе на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Российский форвард «Вентспилса» Евгений Козлов открыл счёт уже на 5-й минуте. Однако футболисты «Русенборга» не только отыгрались, но и забили в ворота латвийской команды пять голов. Дино Исламович оформил дубль, по голу забили Андерс Конрадссен, Карло Хольс и Кристоффер Закариассен. На 63-й минуте матча был удалён защитник «Вентспилса» Дмитрий Литвинский. В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы «Русенборг» сыграет с турецким «Аланьяспором».

В другом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы казахстанский «Кайсар» уступил кипрскому АПОЭЛу со счётом 1:4.

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