Агент Милика прибыл в Рим, чтобы завершить трансфер форварда в «Рому»

Давид Пантак, агент польского нападающего неаполитанского «Наполи» Аркадиуша Милика, прибыл в Рим, чтобы завершить сделку по трансферу своего подопечного в «Рому», утверждает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.

По данным источника, «Рома» и «Наполи» достигли соглашения о трансфере футболиста за € 18 млн плюс € 7 млн в качестве бонусов. Римляне предложили форварду зарплату в размере € 5 млн в год. Ранее сообщалось, что Милик отказывается переходить в «Рому».

Переход Милика в стан римлян откроет путь для трансфера боснийского нападающего «Ромы» Эдина Джеко в туринский «Ювентус».

Милик перешёл в «Наполи» летом 2016 года из амстердамского «Аякса». Сумма трансфера составила € 32 млн. В прошлом сезоне 26-летний форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Италии (19 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с неаполитанским клубом действует до лета 2021 года.