«Разве так можно играть, Себальос?» «Арсенал» написал в «Инстаграме» пост на русском

В официальном «инстаграме» лондонского «Арсенала» появился пост на русском языке.

«Ну разве так можно играть, Себальос? Надо попроще», — говорится в сообщении клуба. «Арсенал» также выложил видео, на котором Даниэль Себальос накручивает защитников «Фулхэма».

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



На 8-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт. В начале второго тайма, на 49-й минуте, бразильский защитник Габриэль упрочил преимущество «канониров» в счёте. Через 8 минут нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, забив гол, довёл счёт до разгромного.