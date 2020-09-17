«Разве так можно играть, Себальос?» «Арсенал» написал в «Инстаграме» пост на русском
В официальном «инстаграме» лондонского «Арсенала» появился пост на русском языке.
«Ну разве так можно играть, Себальос? Надо попроще», — говорится в сообщении клуба. «Арсенал» также выложил видео, на котором Даниэль Себальос накручивает защитников «Фулхэма».
В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
На 8-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт. В начале второго тайма, на 49-й минуте, бразильский защитник Габриэль упрочил преимущество «канониров» в счёте. Через 8 минут нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, забив гол, довёл счёт до разгромного.
«Арсенал» разгромил «Фулхэм» в первом матче нового сезона АПЛ
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