«Бавария» интересовалась Гётце, но отказалась от трансфера

Мюнхенская «Бавария» проявляла интерес к полузащитнику Марио Гётце, но клуб решил не подписывать контракт с игроком.

«В «Баварии» шла дискуссия о возвращении Марио Гётце. В итоге руководство клуба отказалось от данного варианта», — написал журналист Bild Кристиан Фальк в своём «твиттере».

Гётце выступал за «Баварию» с 2013 по 2016 год. В настоящее время футболист является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

Последним клубом хавбека была дортмундская «Боруссия». В прошлом сезоне 28-летний Гётце принял участие в 15 матчах чемпионата Германии (пять — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). За сборную Германии выступал с 2010 по 2017 год, провёл 63 матча и забил 17 мячей.