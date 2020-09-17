Караваев: выбрал бы «Челси» в соперники «Зениту» на групповом этапе Лиги чемпионов

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
«Какой клуб хочу в соперники „Зенита“ на групповом этапе? Симпатизирую „Челси“, поэтому выбрал бы их. В Англии, конечно, хотелось бы сыграть. Самое главное, чтобы болельщики были», — сказал Караваев в эфире «Зенит ТВ».
Полузащитник питерского клуба Андрей Мостовой поддержал Караваева и отметил, что также хотел бы сыграть с «Барселоной» на стадионе «Камп Ноу».
Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 состоится 1 октября в Доме европейского футбола в Ньоне. «Зенит» находится в первой корзине, «Барселона» и «Челси» — во второй корзине. Также петербургский клуб может попасть на «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Боруссию» Дортмунд и «Аякс».
- 17 сентября 2020
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