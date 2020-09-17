Евсеев: проникся новым форматом Кубка. Люди из РФС придумали классную формулу

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после матча с «Ленинградцем» (1:0) в Кубке России оценил новый формат турнира.

«Съездили в Санкт-Петербург на Кубок. Проникся новым форматом. Люди из РФС придумали классную формулу. Для команд ПФЛ подобные матчи — это подспорье, речь не только о зрителях. Футболисты, руководство хотят расти. Ощутили, какая у «Ленинградца» была мотивация в этой игре.

Играли с командой, где много воспитанников петербургского футбола. Есть очень интересная молодёжь, кто играет в юношеских сборных, кто на прицеле у больших клубов. Есть опытные игроки. С Воробьёвым мы вместе играли в «Сатурне», с Костиным я пересекался в «Текстильщике». Амбициозный тренер. Команда организована, играла с нами качественно.

Конечно, разница ощущалась. Провели почти весь матч на чужой половине, но взломать оборону из большой группы игроков было непросто. Зато провели быструю атаку после углового у наших ворот. За шесть секунд доставили мяч к чужой штрафной, забили на добивании. Получил от этого эпизода удовольствие.

Конечно, нам повезло с жеребьёвкой: Санкт-Петербург и Москва. Любовался пейзажами и вспоминал Юрмалу: то же море, те же сосны, тот же песок. На обратном пути посмотрели Кронштадт. Скажу про инфраструктуру: здорово, что после ЧМ-2018 эта база используется. Поле великолепное. Раздевалки большие, всё есть. Я был в Леоганге, на базе, где сборная России жила во время Евро-2008. Они похожи продуманностью и комфортом. Отличный получился выезд», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».