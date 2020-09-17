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«Тоттенхэм» спасся от проигрыша «Локомотиву» Пл, болгары доигрывали матч вдевятером

«Тоттенхэм» спасся от проигрыша «Локомотиву» Пл, болгары доигрывали матч вдевятером
Футбол / Лига Европы 0

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы английский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над болгарским «Локомотивом». Встреча проходила на стадионе «Локомотив» в Пловдиве и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт на 71-й минуте встречи открыл нападающий болгарской команды Георги Минчев. На 79-й минуте был удалён игрок «Локомотива» Бирсент Карагерен, а в ворота пловдивцев назначен пенальти. 11-метровый удар реализовал Гарри Кейн. На 83-й минуте красную карточку получил ещё один футболист болгарской команды — Диниш Алмейда. Спустя две минуты Тангай Н'Домбеле вывел «Тоттенхэм» вперёд.

В 3-м квалификационном раунде «Тоттенхэм» сыграет с македонской «Шкендией 79», которая обыграла румынский «Ботошани» (1:0).

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд
17 сентября 2020, четверг. 19:00 МСК
Локомотив Пл
Пловдив, Болгария
Окончен
1 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Минчев – 71'   1:1 Кейн – 80' (пен)   1:2 Н'Домбеле – 85'
Удаления: Алмейда – 78', Карагерен – 79' / нет
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