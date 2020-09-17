«Тоттенхэм» спасся от проигрыша «Локомотиву» Пл, болгары доигрывали матч вдевятером
В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы английский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над болгарским «Локомотивом». Встреча проходила на стадионе «Локомотив» в Пловдиве и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Счёт на 71-й минуте встречи открыл нападающий болгарской команды Георги Минчев. На 79-й минуте был удалён игрок «Локомотива» Бирсент Карагерен, а в ворота пловдивцев назначен пенальти. 11-метровый удар реализовал Гарри Кейн. На 83-й минуте красную карточку получил ещё один футболист болгарской команды — Диниш Алмейда. Спустя две минуты Тангай Н'Домбеле вывел «Тоттенхэм» вперёд.
В 3-м квалификационном раунде «Тоттенхэм» сыграет с македонской «Шкендией 79», которая обыграла румынский «Ботошани» (1:0).
- 17 сентября 2020
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