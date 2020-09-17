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Президент «Интера»: трансфер Месси? Такие инвестиции не могут быть частью нашего проекта

Президент «Интера»: трансфер Месси? Такие инвестиции не могут быть частью нашего проекта
Футбол / Испания 0

Президент миланского «Интера» Стивен Чжан рассказал, почему клуб не стал подписывать аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Нет, мы не собирались подписывать Месси. Такие инвестиции не могут быть частью нашего проекта. По крайней мере, сейчас. Инновации, планирование, постоянный рост, экономическая стабильность — наши краеугольные камни. Следуя по этому пути, который требует долгосрочного планирования, мы достигнем запланированных результатов и целей. Мы вернём «Интер» на национальный и международный уровень, где будем конкурировать", — приводит слова Чжана Corriere della Sera.

Напомним, Месси собирался покинуть «Барселону» и требовал от клуба досрочного расторжения контракта, который действует до лета 2021 года. Впрочем, Бартомеу отказался разрывать соглашение с игроком, потребовав полной выплаты суммы отступных в размере € 700 млн.

Месси по-прежнему не общается с Бартомеу
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