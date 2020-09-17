Борис Игнатьев: сборной России пока сложно регулярно обыгрывать команды уровня Испании

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился своим мнением об уровне российской национальной команды.

«Наша команда решает все те задачи, которые ей посильны. Сборная за счёт мобилизации и уважения к болельщикам уже не уступает всем тем, кто вровень с нами или ниже. К сожалению, в силу объективных причин пока не получается выиграть у условной Бельгии, которая просто сильнее нас. Мы долго будем вспоминать победу над Испанией, но команды её класса пока сложно обыгрывать регулярно. Пока же надо поддерживать то, с чего начали, и пытаться изменить ситуацию в лучшую сторону», — приводит слова Игнатьева «RT на русском».

Напомним, в Лиге наций сборная России набрала в двух матчах шесть очков, обыграв команды Сербии (3:1) и Венгрии (3:2).