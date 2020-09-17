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«Локомотив» Тб — «Динамо» М: хозяева открыли счёт

«Локомотив» Тб — «Динамо» М: хозяева открыли счёт
Футбол / Лига Европы 0

Нападающий тбилисского «Локомотива» Ираклий Сихарулидзе забил гол в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с московским «Динамо» (1:0, идёт 2-й тайм).

На 54-й минуте Киркитадзе пробил со средней дистанции, Шунин дотянулся до мяча, но отбил его точно на Сихарулидзе, который поразил незащищённый угол ворот.

Встреча проходит в Тбилиси на запасном поле стадиона «Михаил Месхи». Обслуживает матч французская бригада арбитров во главе с Каримом Абедом, ассистируют судьи на линиях Хишам Закрани и Орельен Бертомье.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» Тбилиси — «Динамо» Москва.

Расписание всех матчей Лиги Европы 2020/2021

Турнирная таблица Лиги Европы 2020/2021

Напомним, «Динамо» в прошлом сезоне заняло шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лигу Европы подопечным Кирилла Новикова позволила попасть победа «Зенита» в Кубке России. Сине-бело-голубые также стали чемпионами страны, в связи с чем шестая строчка в РПЛ стала еврокубковой.

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