«Локомотив» Тб — «Динамо»: Гавашелишвили увеличил преимущество грузинской команды

Нападающий тбилисского «Локомотива» Мамия Гавашелишвили забил второй гол своей команды в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Динамо». Счёт — 2:0, идёт второй тайм.

На 76-й минуте Гавашелишвили нанёс точный удар в ворота «Динамо» с линии штрафной.

Встреча проходит в Тбилиси на запасном поле стадиона «Михаил Месхи». Обслуживает матч французская бригада арбитров во главе с Каримом Абедом, ассистируют судьи на линиях Хишам Закрани и Орельен Бертомье.

Напомним, «Динамо» в прошлом сезоне заняло шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лигу Европы подопечным Кирилла Новикова позволила попасть победа «Зенита» в Кубке России. Сине-бело-голубые также стали чемпионами страны, в связи с чем шестое место в таблице РПЛ стало еврокубковым.

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