БАТЭ проиграл софийскому ЦСКА и вылетел из квалификации Лиги Европы
В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА белорусский БАТЭ проиграл софийскому ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Болгарска Армия» в Софии (Болгария) и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Первый мяч болгарской команды на 44-й минуте забил Али Соу, второй — Грэм Кери в добавленное время матча.
В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы софийский ЦСКА встретится с фарерским «Б36 Торсхавн», который обыграл валлийский «Нью Сэйнтс» (3:2).
Результаты других матчей Лиги Европы:
«Олимпия» Любляна (Словения) — «Зриньски Мостар» (Босния) — 2:3
«Коннах Куэй» (Уэльс) — «Динамо» Тбилиси (Грузия) — 0:1
«Юргорден» (Швеция) — «Европа» (Гибралтар) — 2:1
Расписание всех матчей Лиги Европы 2020/2021
Турнирная таблица Лиги Европы 2020/2021
- 17 сентября 2020
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