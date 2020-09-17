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БАТЭ проиграл софийскому ЦСКА и вылетел из квалификации Лиги Европы

БАТЭ проиграл софийскому ЦСКА и вылетел из квалификации Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА белорусский БАТЭ проиграл софийскому ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Болгарска Армия» в Софии (Болгария) и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч болгарской команды на 44-й минуте забил Али Соу, второй — Грэм Кери в добавленное время матча.

В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы софийский ЦСКА встретится с фарерским «Б36 Торсхавн», который обыграл валлийский «Нью Сэйнтс» (3:2).

Результаты других матчей Лиги Европы:

«Олимпия» Любляна (Словения) — «Зриньски Мостар» (Босния) — 2:3

«Коннах Куэй» (Уэльс) — «Динамо» Тбилиси (Грузия) — 0:1

«Юргорден» (Швеция) — «Европа» (Гибралтар) — 2:1

Расписание всех матчей Лиги Европы 2020/2021

Турнирная таблица Лиги Европы 2020/2021

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд
17 сентября 2020, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА С
София, Болгария
Окончен
2 : 0
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1:0 Соу – 44'   2:0 Кери – 90+5'
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