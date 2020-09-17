Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках. Юбилейной для португальца стала победа в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с болгарским «Локомотивом» (2:1).

Чаще всего португальский специалист побеждал, когда тренировал лондонский «Челси». Под его руководством «аристократы» 30 раз побеждали в еврокубках. Далее идут «Реал» (24), «Манчестер Юнайтед» (18), «Порту» (16), «Интер» (10) и «Тоттенхэм Хотспур» (2).

57-летний Жозе Моуринью четыре раза становился победителем еврокубковых турниров. С «Порту» специалист выиграл Лигу чемпионов и стал обладателем Кубка УЕФА, с «Интером» победил в Лиге чемпионов, с «Манчестер Юнайтед» покорил Лигу Европы.