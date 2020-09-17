«Ростов» сыграет с «Маккаби» из Хайфы в Лиге Европы

В 3-м раунде квалификации Лиги Европы УЕФА «Ростов» встретится с израильским клубом «Маккаби» (Хайфа), который во 2-м раунде обыграл «Кайрат» (Казахстан). Матч с участием российского клуба состоится 24 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».

Встреча «Маккаби» — «Кайрат» проходила на стадионе «Сэмми Офер» в Хайфе и завершилась со счётом 2:1. Обслуживала матч датская бригада арбитров во главе с Мадсом-Кристоффером Кристофферсеном, ассистировали судьи на линиях Виктор Скютте и Оле Кронлюкке.



На 31-й минуте полузащитник «Маккаби» Юваль Ашкенази открыл счёт. В добавленное к первому тайму время нападающий «Кайрата» Вагнер Лав сравнял счёт. Форвард Никита Рукавица на 72-й минуте вывел «Маккаби» вперёд.