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«Ростов» сыграет с «Маккаби» из Хайфы в Лиге Европы

«Ростов» сыграет с «Маккаби» из Хайфы в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

В 3-м раунде квалификации Лиги Европы УЕФА «Ростов» встретится с израильским клубом «Маккаби» (Хайфа), который во 2-м раунде обыграл «Кайрат» (Казахстан). Матч с участием российского клуба состоится 24 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».

Встреча «Маккаби» — «Кайрат» проходила на стадионе «Сэмми Офер» в Хайфе и завершилась со счётом 2:1. Обслуживала матч датская бригада арбитров во главе с Мадсом-Кристоффером Кристофферсеном, ассистировали судьи на линиях Виктор Скютте и Оле Кронлюкке.

На 31-й минуте полузащитник «Маккаби» Юваль Ашкенази открыл счёт. В добавленное к первому тайму время нападающий «Кайрата» Вагнер Лав сравнял счёт. Форвард Никита Рукавица на 72-й минуте вывел «Маккаби» вперёд.

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