«Ростов» сыграет с «Маккаби» из Хайфы в Лиге Европы
В 3-м раунде квалификации Лиги Европы УЕФА «Ростов» встретится с израильским клубом «Маккаби» (Хайфа), который во 2-м раунде обыграл «Кайрат» (Казахстан). Матч с участием российского клуба состоится 24 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».
Встреча «Маккаби» — «Кайрат» проходила на стадионе «Сэмми Офер» в Хайфе и завершилась со счётом 2:1. Обслуживала матч датская бригада арбитров во главе с Мадсом-Кристоффером Кристофферсеном, ассистировали судьи на линиях Виктор Скютте и Оле Кронлюкке.
На 31-й минуте полузащитник «Маккаби» Юваль Ашкенази открыл счёт. В добавленное к первому тайму время нападающий «Кайрата» Вагнер Лав сравнял счёт. Форвард Никита Рукавица на 72-й минуте вывел «Маккаби» вперёд.
«Ростов»: готов ли Прядкин нести ответственность за заражение игроков в матче с «Ротором»?
- 17 сентября 2020
-
22:41
-
22:39
-
22:34
-
22:26
-
22:21
-
22:19
-
22:18
-
22:07
-
22:02
-
21:54
-
21:53
-
21:45
-
21:36
-
21:27
-
21:16
-
21:14
-
21:08
-
21:03
-
20:49
-
20:36
-
20:29
-
20:27
-
20:08
-
20:01
-
19:53
-
19:50
-
19:37
-
19:12
-
19:03
-
18:49
-
18:46
-
18:24
-
18:23
-
18:01
-
17:59
Партнерский контент