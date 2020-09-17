Матч «Риги» в Лиге Европы перенесён из-за сильного ветра

Пресс-служба УЕФА сообщила, что матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между латвийской «Ригой» и сан-маринским «Тре Фиори» перенесён на другой день.

«Из-за сильного ветра матч был остановлен в целях безопасности всех участвующих лиц. После обсуждения с участием команд и местных властей было принято решение, что матч в четверг не возобновится. Дальнейшая информация будет предоставлена в надлежащее время», — говорится в сообщении.

Встреча была прервана в первом тайме. Сначала на стадионе «Сконто» частично погас свет. После этого на верхнем ярусе арены разбилось стекло, осколки которого упали рядом со скамейкой запасных. После долгой паузы встреча была прервана. Причиной проблем на стадионе мог стать штормовой ветер.