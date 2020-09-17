Геркус — о «Динамо»: вылетели от полулюбительской команды. Зачем так?

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение «Динамо» матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с тбилисским «Динамо» (1:2).

«Всё. Вылетели от полулюбительской команды. Так нельзя, так нельзя. Зачем так????» — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА тбилисский «Локомотив» со счётом 2:1 обыграл московское «Динамо». Бело-голубые вылетели из турнира.



Счёт был открыт в начале второго тайма. На 54-й минуте Торнике Киркитадзе пробил со средней дистанции, Антон Шунин дотянулся до мяча, но отбил его точно на Ираклия Сихарулидзе, а тот отправил мяч в незащищённый угол ворот. На 76-й минуте Теймураз Шония мощно пробил по воротам, Шунин отбил мяч к линии штрафной, а Мамия Гавашелишвили вколотил его под перекладину. В концовке один гол с пенальти отыграл Николай Комличенко.