Гол Ибрагимовича помог «Милану» обыграть ирландский клуб в Лиге Европы

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА ирландский «Шэмрок Роверс» проиграл итальянскому «Милану» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Дублине на стадионе «Таллахт». Обслуживала матч венгерская бригада арбитров во главе с Адамом Фаркашем, ассистировали судьи на линиях Балаж Серт и Гергё Виг-Таршоньи.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 23-й минуте автором забитого мяча стал Златан Ибрагимович. В середине второй половины встречи преимущество итальянского клуба увеличил Хакан Чалханоглу. Соперник итальянского клуба в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2020/2021 станет известен позднее.

Расписание всех матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021



Турнирная таблица Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021