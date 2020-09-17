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Гол Ибрагимовича помог «Милану» обыграть ирландский клуб в Лиге Европы

Гол Ибрагимовича помог «Милану» обыграть ирландский клуб в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА ирландский «Шэмрок Роверс» проиграл итальянскому «Милану» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Дублине на стадионе «Таллахт». Обслуживала матч венгерская бригада арбитров во главе с Адамом Фаркашем, ассистировали судьи на линиях Балаж Серт и Гергё Виг-Таршоньи.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 23-й минуте автором забитого мяча стал Златан Ибрагимович. В середине второй половины встречи преимущество итальянского клуба увеличил Хакан Чалханоглу. Соперник итальянского клуба в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2020/2021 станет известен позднее.

Расписание всех матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021

Турнирная таблица Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд
17 сентября 2020, четверг. 21:00 МСК
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Окончен
0 : 2
Милан
Милан, Италия
0:1 Ибрагимович – 23'   0:2 Чалханоглу – 67'
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