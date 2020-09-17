Гол Ибрагимовича помог «Милану» обыграть ирландский клуб в Лиге Европы
В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА ирландский «Шэмрок Роверс» проиграл итальянскому «Милану» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Дублине на стадионе «Таллахт». Обслуживала матч венгерская бригада арбитров во главе с Адамом Фаркашем, ассистировали судьи на линиях Балаж Серт и Гергё Виг-Таршоньи.
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 23-й минуте автором забитого мяча стал Златан Ибрагимович. В середине второй половины встречи преимущество итальянского клуба увеличил Хакан Чалханоглу. Соперник итальянского клуба в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2020/2021 станет известен позднее.
Расписание всех матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021
Турнирная таблица Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021
- 18 сентября 2020
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