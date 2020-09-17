«Позор? Я бы пожёстче слово придумал». Кирьяков — о вылете Динамо из Лиги Европы

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о проигрыше «Динамо» в матче с тбилисским «Локомотивом» (1:2).

«Позор? Я бы пожёстче слово придумал. Позор — самое мягкое, что приходит в голову. При всём уважении к грузинскому футболу, эта команда уровня ПФЛ. Нельзя играть с таким настроем, в таком темпе, когда игроки толком не вступают в борьбу, теряют простые мячи.



Один человек для меня это стабильно минус один на поле. «Динамо» на протяжении последнего времени играет вдесятером. Футболист, который просто пешочком передвигается по полю. Пора бы уже называть вещи своими именами. Хватит ходить вокруг да около и сдувать с некоторых пылинки. Филипп — это просто… Его надо было менять ещё в середине первого тайма, но для этого надо иметь яйца, потому что явно бросалось в глаза, что играл минус один игрок.

В этом и заключается тренерский профессионализм: вовремя всё оценить и в ходе матча сделать корректировки и изменения. По Филиппу надо делать кардинальные изменения. Так нельзя. Человек гуляет по полю, из-под него несколько раз оборона грузинских футболистов убегает. Он даже не показал, что хочет. Демонстративно останавливался и пускал игроков с мячом на свои ворота.

Если тебя освобождают от оборонительных действий, нужно создавать что-то впереди. А так, на штрафных, отскоках, свободных мячах, и я могу выйти и сыграть. Получил, отдал и пешочком пойти вперёд. Надо разбираться. Это неуважение не только к болельщикам, но и к себе, когда не могут принять решение по этому футболисту. Руководство должно сделать выводы и объяснить, что ещё одна игра — и до свидания, будешь искать команду, мы такого не потерпим. Видимо, всех всё устраивает, так играть вдесятером весь матч.



Стоит ли увольнять Новикова? Это другой вопрос. Надо понимать, насколько тренерский штаб оценивает ситуацию внутри команды, насколько есть доверие игроков. Иногда нужно быть жёстким и делать решительные шаги даже в процессе матча.



Ошибка Шунина во втором голе? Это эпизоды. Отбил один раз, и не оказалось игрока в центральной зоне, Евгеньев поскользнулся. Надо спросить, что у него за бутсы. В зоне отбива никто не оказался, по идее, там Каборе должен быть. Вообще, началось всё с Морозова, который допустил забегание игрока в зону. Непонятно в какой он форме, тяжёлый совсем. Игрок хозяев постоянно уходил на скорости от него. Так нельзя. Вопросов много. Жалко. Опять «Динамо».



Показатель ли это нашего лимита? Мы сейчас углубимся не туда. Есть отдельно конкретный матч, который проигран, где команда выглядела ужасным образом. Несколько игроков — один явно — вышли просто погулять, походить, подышать. Это Филипп. Даже в этой ситуации должны были забивать, моменты были. Футбольный бог это тоже видит, отношение некоторых к делу: всё летит или в руки, или в штангу, или рядом. Футбол не обманешь», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.