Роналду попросил болельщиков проголосовать за Мадейру в опросе о лучшем острове Европы
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал болельщиков отдать голоса за его родную Мадейру в голосовании за лучший остров Европы в 2020 году.
«Безопасная и удивительно красивая Мадейра является лучшим островом для меня. Голосуйте за остров Мадейра как за лучший остров Европы в 2020 году. Я уже проголосовал, а вы? Давайте привезём эту награду на мой родной остров», — написал Роналду в своём «твиттере», прикрепив видео с красотами острова.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В прошлом сезоне 35-летний форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), забил 31 гол (12 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.
Криштиану Роналду прокомментировал свой 100-й гол за сборную
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