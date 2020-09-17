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Роналду попросил болельщиков проголосовать за Мадейру в опросе о лучшем острове Европы

Роналду попросил болельщиков проголосовать за Мадейру в опросе о лучшем острове Европы
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал болельщиков отдать голоса за его родную Мадейру в голосовании за лучший остров Европы в 2020 году.

«Безопасная и удивительно красивая Мадейра является лучшим островом для меня. Голосуйте за остров Мадейра как за лучший остров Европы в 2020 году. Я уже проголосовал, а вы? Давайте привезём эту награду на мой родной остров», — написал Роналду в своём «твиттере», прикрепив видео с красотами острова.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В прошлом сезоне 35-летний форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), забил 31 гол (12 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.

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