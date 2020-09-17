Кирилл Новиков: недооценки «Локомотива» не было, это глупости

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал проигрыш команды в матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА с тбилисским «Локомотивом» (1:2).



«Матч проходил с нашим преимуществом. Соперник играл компактно в обороне, с быстрым переходом к атаке и выжал максимум. Мы же свои моменты не использовали. Кроме того, безобразно сыграли в обороне. Недооценка — это глупости. Конечно, её не было. Мы серьёзно отнеслись к „Локомотиву“, — приводит слова Новикова пресс-служба УЕФА.

Встреча состоялась в Тбилиси на запасном поле стадиона «Михаил Месхи». Счёт был открыт в начале второго тайма. На 54-й минуте Торнике Киркитадзе пробил со средней дистанции, Антон Шунин дотянулся до мяча, но отбил его точно на Ираклия Сихарулидзе, а тот отправил мяч в незащищённый угол ворот. На 76-й минуте Теймураз Шония мощно пробил по воротам, Шунин отбил мяч к линии штрафной, а Мамия Гавашелишвили вколотил его под перекладину. В концовке один гол с пенальти отыграл Николай Комличенко.