Лещенко — о вылете «Динамо»: наш футбол – дно. Кроме стыда ничего не чувствую

Народный артист РСФСР член консультативного совета московского «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал проигрыш команды в матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА с тбилисским «Локомотивом» (1:2).



«Кроме стыда ничего не чувствую. Это даже не позор — позорище. «Локомотив» Тбилиси — будто любительская команда: у них нет бюджета, ничего нет. Но даже на их фоне «Динамо» выглядело ещё хуже. Единственное, чему научились наши игроки, — прессинговать на чужой половине. Стали исповедовать эту идею и быстро выдохлись. Стали мёртвыми и лишь создавали видимость игры. Вообще не понимаю, в какой футбол они играют. Пытаюсь разобраться, но не получается. Можно же было определить хоть какие-то концепции за целый год.



«Динамо» в Европе? Да они в Европе и не были никогда. Грузия — это что? Европа? Мы не готовы играть в Европе. Может, даже лучше, что вылетели. Так позориться… Они не понимают, что играют за великую команду. Надо подойти к каждому игроку и сказать: «Тебе вообще не стыдно? Как ты себя преподносишь?». У грузин две атаки — два гола. Великий Шунин, играющий за сборную, ошибся в первом голе: надо было либо не перехватывать, либо стоять в воротах.



Вы видели, что Н’Жье сегодня творил? Он ни разу не обработал мяч, всё время отдавал. Зачем нужен такой игрок? А сколько денег было потрачено? Если сравнивать бюджет «Динамо» и грузинов… Какой смысл делать многомиллионные покупки? Избавьтесь от легионеров, играйте своими — хуже не будет. У нас в чемпионате огромное количество иностранцев: они доминируют, зарабатывают деньги и отправляют домой на родину — увозят деньги из России. Надо ведь своё что-то развивать. Это вопрос краеугольный — надо решать на государственном уровне.



Достиг ли наш футбол дна? Конечно. Уровень нашего футбола — безобразие. Вот даже если судить по началу нового сезона — всё как-то серо, блёкло, неинтересно. Просто безликая и примитивная игра. Никакой драматургии, хотя она должна быть! Именно ради неё люди и ходят на трибуны», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Московское «Динамо» вылетело из Лиги Европы, проиграв грузинскому «Локомотиву»