Украинский «Колос» обыграл греческий «Арис» в квалификации Лиги Европы
В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА греческий «Арис» проиграл украинскому «Колосу» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Клеантис Викелидис». Обслуживала матч швейцарская бригада арбитров во главе с Леонсом Лионелем Тчуди, ассистировали судьи на линиях Маттиас Сбрисса и Алессандро Дудич.
Счёт был открыт в начале второго тайма — на 47-й минуте автором забитого мяча стал Евгений Новак. Хозяева восстановили равновесие на 55-й минуте, гол забил Бруно Гама. Победу украинскому клубу на 62-й минуте матча принёс Денис Антюх.
В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Колос» встретится с хорватской «Риекой». Матч состоится 24 сентября в Риеке на стадионе «Руевица».
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